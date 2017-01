Une greffe des poumons réussie à l’hôpital Beilinson

Liz, une malade de 39 ans mère de deux enfants, qui était sous respiration artificielle depuis un an, a pu enfin respirer par elle-même grâce à une greffe des poumons réalisée à l’hôpital Beilinson de Petah Tikva. Pendant toute la période qui a précédé l’opération, elle ne pouvait ni se déplacer ni parler.

Le professeur Dan Aravot, directeur du département de chirurgie cardiaque et pulmonaire, a souligné qu’il s’agissait d’un cas extrêmement rare, rappelant que dans le monde, seules quelques interventions de ce type avaient été pratiquées sur des patients placés sous respiration artificielle depuis un certain temps.

Il a souligné qu’en raison de la complexité de la situation, l’équipe médicale avait dû faire face à de graves difficultés et que cela avait été ‘l’une des greffes les plus ardues et les plus longues qu’elle avait connue ». « C’est pour cette raison, a-t-il ajouté, que nous sommes heureux qu’elle se soit déroulée avec succès et que notre patiente se rétablisse rapidement ».