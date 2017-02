Graves propos haineux de la députée Mikhal Rozhin

La députée d’extrême gauche Mikhal Rozhin (Meretz) a tenu des propos très graves, offensants et calomnieux à l’occasion du verdict qui doit être prononcé cette semaine à l’encontre du sergent El-Or Azaria.

Elle a adressé le message suivants aux parents des soldats qui servent actuellement en Judée-Samarie ou qui vont y servir à l’avenir : « Aux parents de soldats qui servent dans les territoires, vous aussi pouvez un jour vous retrouver dans la même situation de devoir rendre visite à votre fils en prison militaire au lieu de fêter avec lui sa libération du service militaire. Cela fait cinquante ans que nous tous envoyons des El-Or dans les territoires, non pas pour défendre notre patrie contre nos ennemis mais pour être dans les barrages militaires face à des personnes qui rêvent de liberté, face à des enfants qui ne veulent qu’aller à l’école, face à des femmes et des hommes qui souhaitent simplement gagner leur vie mais ne peuvent pas trouver de travail parce qu’ils sont sous occupation. Nous envoyons nos fils et nos filles pour protéger une poignée de colons qui ne souhaitent pas vivre avec nous. Ils nous racontent une histoire de pionniers mais habiter dans le Néguev ou en Galilée et faire refleurir ces régions ne les intéresse pas. Ils ne daignent pas vivre avec nous mais veulent au contraire rendre la vie impossible aux Palestiniens et sacrifier leurs enfants sur l’autel de leurs fantasmes messianiques. Les soldats de Tsahal ne sont pas là-bas pour protéger le prochain Nelson Mandela mais le prochain Baroukh Goldstein.

Celui-ci pourrait être un jour votre fils ou votre fille car les ‘cahanistes’ et les ‘marzelistes’ qui l’étreignent aujourd’hui dans les ruelles de Hevron sont les mêmes qui lui donneront demain des ordres. Nous devons impérativement faire revenir nos soldats à la maison et mettre fin à notre occupation sur un autre peuple ».

La prochaine fois que des gens de gauche accuseront la droite d’instiller la haine dans la société, il serait bon de leur faire lire cette page de choix.

