Grave provocation turque à l’ambassade de Tel-Aviv

Le renoncement israélien à la moindre fierté nationale face à la Turquie permet à cette dernière de poursuivre ses provocations. Après les récents propos anti-israéliens délirants du président Recep Erdogan à propos de Jérusalem et la réaction apaisante du gouvernement israélien, voici l’ambassdeur turc en Israël Kemal Ökem qui a fait un geste inadmissible: à l’occasion d’un repas de l’Iftar (fin de journée du ramadan) il a invité à sa table le sheikh antisémite Raed Salah, chef de file de la branche nord du Mouvement islamique arabe israélien.

Raed Salah, proche des Frères Musulmans et du Hamas a déjà effectué plusieurs séjours en prison pour ses appels à la haine des Juifs et à la violence terroriste. L’ambassadeur a publié des photos de cette soirée sur son compte Twitter avec comme légende: « L’ambassadeur de Turquie a organisé un repas de l’Iftar en compagnie de leaders de la communauté arabe musulmane ».

Un responsable israélien a qualifié cette invitation de « consternante » mais il n’y a pour l’instant aucune réaction officielle. L’accord de « normalisation » entre Israël et la Turquie avait inclu des excuses officielles israéliennes indues pour l’affaire du Marmara et le versement de dizaines de millions de dollars en faveur d’un fonds au bénéfice des familles de activistes pro-Hamas éliminés sur le bateau après avoir tenté de lyncher les soldats de la Shayetet 13. Mais depuis lors, le président turc est revenu à ses (pas très) anciennes habitudes et se permet d’agresser Israël verbalement comme « au bon vieux temps ».

Le geste de l’ambassadeur turc n’a pas su faire sans l’accord de ses supérieurs vu la personnalité du sheikh Raed Salah’ et il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une nouvelle provocation qui ne rencontre que peu de réaction de la part du gouvernement israélien.

