Grave atteinte à la sécurité du pays par le parti Balad

Les trois députés du parti Balad devraient être traînés en justice pour haute-trahison et atteinte à la sécurité de l’Etat dont ils sont hélas citoyens. Dans une annonce fait à la presse, le président de ce parti, Jamal Zahalka a informé qu’il compte déposer une proposition de loi visant à obliger Israël à signer la convention de non-prolifération nucléaire. Le député a indiqué que son objectif est d’entraîner un contrôle international du site nuclaire de Dimona.

La proposition a été contesignée par les deux autres députés, Hanin Zoabi et Jumah Azbarga, qui a remplacé Gassel Ghattas, emprisonné pour complicité de terrorisme.

Jamal Zahalka a expliqué: “Cette loi est rendue plus que nécessaire après la divulgation de l’attaque israélienne contre un site syrien en 2007 et au vu des dangers encourus par les citoyens de la région du fait de la politique israélienne en matière nucléaire (sic). Israël refuse toute inspection internationale sur le site de Dimona car il ne veut pas que le monde sache ce qui s’y passe réellement. En revanche, Israël n’hésite pas à attaquer des pays de la région en prétendant qu’il s’agit de sites nucléaires (…) Israël se comporte comme le voyou de la région et les dernières révélations sont destinées à officialiser cette attitude afin de semer la peur”!! Le député-traître appelle la communauté internationale à “mettre fin au déchaînement israélien”!

Dans n’importe quel Etat, même le plus démocratique, un député qui appellerait à saboter la politique sécuritaire de son propre pays signerait la fin de sa carrière et finirait rapidement derrière les barreaux.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90