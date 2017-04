Les Grands Noms de la chanson française

Des artistes qui ont le « feu sacré » – LPH les a rencontrés

A partir du mois de mai prochain, une tournée exceptionnelle conçue et mise en scène par Isaac Attia passera par Raanana, Ashdod, Netanya, Jérusalem et Tel Aviv, autour des grands noms de la chanson française. Au programme : Brassens, Moustaki, Barbara, Brel et Gainsbourg. Sur scène, sept artistes, musiciens et chanteurs, Isaac Attia, Deborah Benasouli, Orlika, Maurice Benghozi, Yves Galula, Israel Gatterer et Yakov Muravin nous ferons partager leur passion commune pour la chanson française et mêlerons leurs horizons musicaux et leur univers poétiques pour un spectacle hors norme. Mais qui sont-ils ? LPH les a rencontrés pour vous, en avant première.

Isaac Attia qui est à l’origine de ce projet raconte comment tout cela a commencé : « Lorsque j’ai tourné, en Israël, mon récital sur Brassens, j’ai eu la chance de rencontrer la fille de Jacques Canetti, l’homme qui a fait découvrir Brassens au grand public, mais également presque tous les grands de la chanson française : Brel, Gainsbourg, Nougaro, Higelin, etc. En parlant avec elle j’ai appris un tas d’anecdotes sur Brassens, mais je me suis aussi rendu compte qu’il existait une parenté très forte entre tous ces artistes qui ont éclos pratiquement en même temps. Cela m’a donné l’envie de monter un spectacle recréant cette rencontre magique, un peu comme s’ils étaient tous réunis sur une même scène pour un concert unique ».

Mais pourquoi faire appel à plusieurs chanteurs pour un tel spectacle ? « C’est justement ce qui fait le charme de ce projet. Si Déborah Benasouli, Orlika et Maurice Benghozi m’ont rejoint dans cette aventure, c’est qu’il existe également une parenté entre-nous. Chacun, à des étapes différentes de sa carrière, a eu le privilège de côtoyer, de l’intérieur, l’univers si particulier d’un de ces grands noms de la chanson française. Pour Maurice Benghozi l’univers musical de Gainsbourg était comme une évidence puisque sa formation de pianiste classique l’avait habitué à retrouver les références que l’auteur de la « La Javanaise » glissait dans ses compositions. Pourtant, c’est en accompagnant au piano le comédien Gabriel Villa sur un spectacle dédié à Prévert, que l’envie de réinterpréter Gainsbourg lui est venue. Il m’a d’ailleurs littéralement « converti » puisque c’est en écoutant Maurice que j’ai commencé, moi-même, à découvrir une œuvre que je connaissais, finalement, assez peu.

Pour Orlika qui est une chanteuse franco-israélienne, la rencontre avec Moustaki s’est faite un peu avant la dernière tournée qu’il a effectuée en Israël. Ensemble ils ont préparé un récital commun et elle a su retrouver dans l’hébreu le charme méditerranéen des chansons de Moustaki. C’est avec enthousiaste qu’elle est venue se joindre à notre équipe avec sa voix lumineuse, son énergie et son rire communicatif. Quand à Déborah Benasouli, elle nous avait subjugués en incarnant une Barbara exceptionnelle dans un récent spectacle. C’est tout naturellement qu’elle devait faire partie du voyage. Chanteuse de blues et de jazz capable de donner sa propre personnalité à tout ce qu’elle interprète, elle dépasse le simple hommage à Barbara. L’esprit de la grande dame est bien présente quand elle chante, mais l’émotion créée avec le public n’appartient qu’à Deborah.

C’est exactement dans cet esprit que nous avons monté se spectacle pour lequel nous sommes accompagnés par des musiciens exceptionnels capables de métisser tous les genres musicaux, du jazz au rythme and blues, de la musique classique à la variété, que ce soit Israël Gatterer au violon, Yakov Muravin au piano ou Yves Galula à la basse et aux percussions ».