Grande solidarité après l’incendie d’un supermarché cacher de Londres

Le commandant de la police londonienne a été impressionné par la solidarité exprimée par les patrons juifs d’un supermarché qui a été détruit par un incendie.

Le magasin, situé dans le quartier de Golders Green, appartenait à des Juifs orthodoxes. Le feu aurait été déclenché par un court-circuit survenu dans un des réfrigérateurs qui se trouvait dans l’arrière-boutique.

Les flammes se sont rapidement propagées dans les appartements au-dessus du magasin.

Les pompiers alertés sur les lieux ont évacué des femmes et des enfants par les fenêtres et plusieurs personnes ont été hospitalisées après avoir inhalé de la fumée. D. merci, on ne déplore aucune victime.

Dans l’immeuble touché par le sinistre vivaient des familles juives orthodoxes et des non-juifs. Tout le monde a été évacué de crainte d’un effondrement total du bâtiment. La mairie a ensuite procédé à sa destruction.

La compagnie immobilière Easy Lettings Ltd London dirigée par des Juifs orthodoxes, Shaoul Adler et Yossi Lifshitz, s’est immédiatement occupée de reloger tous les habitants sinistrés. Plusieurs personnes se sont mobilisées pour recueillir des vêtements et de la nourriture pour ceux qui venaient de perdre tous leurs biens.

Le commandant de la police a confié qu’il avait apprécié l’attitude des Juifs orthodoxes qui avaient aidé tout le monde. « Je n’avais jamais assisté à un tel élan de solidarité, a-t-il déclaré, et cela fait de nombreuses années que je travaille dans la police ».

Source: Chiourim.com