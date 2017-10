« Grande Jérusalem »: les Etats-Unis ne condamnent pas!

Les mots utilisés par les portes-paroles sont généralement bien pesés, surtout lorsqu’il s’agit d’instances importantes. Ce qui est dit mais parfois surtout ce qui n’est pas dit a une grande importance.

La porte-parole du Département d’Etat américain Heather Nauert a évoqué le projet de la « Grande Jérusalem » qui doit être discuté dimanche en commission ministérielle de Législation. Et contrairement à l’ère Obama où chaque décision politique était passée au peignefin et souvent condamnée, le Département d’Etat n’a pas exprimé de condamnation de ce projet qui prévoit pourtant l’annexion d’un certain nombre de localités du Goush Etzion à l’Etat d’Israël.

Lors d’un point de presse, Heather Neuert a répondu à un journaliste: « A ma connaissance, cette législation ne se trouve qu’au début du processus. Il y a certaines questions de politique intérieure auxquelles je ne souhaite pas réagir. Je sais qu’il faudra encore passer plusieurs étapes avant que ce projet ne devienne une loi ». Cette réponse vague laisse à penser que l’Administration Trump n’émet pas pour l’instant d’opposition à cet ambitieux projet.

Il se pourrait aussi que cette position attentiste de la part du Département d’Etat soit due au fait qu’on estime à Washington que ce projet n’arrivera pas à son terme, mais il apparaît clair une fois de plus que le ton de l’Administration Trump envers Israël différe diamétralement de celui de l’administration précédente.

Photo Wikipedia