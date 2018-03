Grande-Bretagne: une animatrice radio sermonnée pour “positions trop pro-israéliennes”!

La célèbre journaliste-radio Katie Hopkins, animatrice de la station The Rebel a révélé qu’elle a été avertie officiellement par le régulateur gouvernemental des médias pour « tendance trop favorable à Israël » !! Cet avertissement lui est parvenu après que lors de l’une de ses émissions, elle a complimenté Israël sur la manière dont il se mesure au terrorisme et elle a émis des critiques à l’encontre des milieux académiques britanniques qui boycottent l’Etat juif. « Ils m’ont dit que j’étais trop pro-israélienne, quel toupet !! » a dit la journaliste.

En réaction à cet avertissement, Kati Hopkins, qui a un caractère bien trempé a décidé effectuer un voyage de dix jours en Israël accompagnée de toute l’équipe de son émission. Elle a invité tous ses auditeurs à la suivre durant cette période « durant laquelle ils pourront découvrir la réalité d’Israël ». Depuis qu’elle a annoncé cela, elle a reçu des milliers de posts, twitts et messages d’auditeurs désireux d’écouter ses reportages durant son séjour en Israël. Elle a précisé qu’elle se rendra à Tel-Aviv, à Jérusalem mais aussi dans des endroits qui sont au cœur de l’information, apparemment en Judée-Samarie.

Katie Hopkins, qui a déjà travaillé pour plusieurs quotidiens britanniques, et elle est connue pour son franc-parler et son aversion pour le « politically correct ». Elle n’hésite pas à dire ce qu’elle pense sur l’infiltration de l’Islam en Europe et en Grande-Bretagne en particulier. Elle a notamment réalisé un reportage sur des femmes en Suède qui affirment que ce pays est devenu aujourd’hui dangereux pour les femmes à cause de l’attitude d’immigrés originaires des pays arabo-musulmans.

Photo Illustration