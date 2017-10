Grande-Bretagne: le leader du Parti travailliste boycottera Binyamin Netanyahou

Le chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn a indiqué qu’il refusera de participer au grand dîner que sera donné lors des cérémonies qui marqueront le 100e anniversaire de la Déclaration Balfour. Celles-ci se dérouleront à Londres en présence de la Première ministre Theresa May et du Premier ministre Binyamin Netanyahou. Selon le Sunday Times, Jeremy Corbyn a pris pour prétexte les propos de l’ambassadeur d’Israël en Grande-Bretagne, Mark Reguev, qui a qualifié les adversaires de cette déclaration « d’extrémistes qui sont hostiles à Israël et sont proches des organisations terroristes telles que le Hamas ». Ce qu’est précisémment le leader du Labour. Jamais avant la présidence de Jeremy Corbyn, le Parti travailliste n’aura été le cadre d’autant de prises de position et de propos anti-israéliens et antisémites.

Photo Wikipedia