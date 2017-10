Grande-Bretagne: un Israélien antisémite exclu du Parti travailliste

Le Parti travailliste britannique se débat depuis quelques années avec les démons antisémites qui ont fini par faire craquer le vernis antisioniste de ce parti de gauche. De nombreuses déclarations antisémites ont été entendues tant par des militants de base que par des cadres du parti ainsi que des élus locaux ou nationaux. L’exemple le plus frappant fut celui de l’ancien maire de Londres Ken Livingstone qui n’hésita pas à comparer le sionisme au nazisme.

Forcé de se racheter une respectabilité, le Labour présidé par Jeremy Corbyin – antisémite lui-aussi – a organisé des réunions et des colloques sur cette question et des décisions ont été prises d’exclure sans délai des membres qui auront tenu des propos antisémites.

Le dernier qui a fait les frais de cette nouvelle politique est paradoxalement un Israélien d’origine, Prof. Moshé Makhover antisoniste notoire émigré en Grande-Bretagne après la Guerre des Six Jours. Il fait partie de cette génération d’intellectuels israéliens de gauche qui ont choisi de quitter Israël et répandent leur venin à l’étranger, principalement dans les milieux universitaires et artistiques. Prof. Moshé Makhover est connu en Israël pour avoir été parmi les fondateurs du mouvement d’extrême gauche ‘Matzpen’ dont fit partie un autre juif antisémite notoire, Michel Warschawski. Lui et d’autres du même acabit se sont donné pour mission d’agir à l’étranger pour influer sur les opinions publiques et les monter contre l’Etat juif.

Ce qui a valu à Moshé Makhover d’être exclu du Parti travailliste britannique a été un article qu’il a fait paraître récemment dans une publication communiste, dans lequel il faisait état des « liens étroits entre les sionistes et les nazis »avant et pendant la 2e Guerre mondiale. Suite à cela, il a reçu un courrier de la part de Sam Mathews, responsable du département des conflits internes du Labour qui lui signifiait qu’il est exclu des rangs du parti.

Dans son article, Moshé Makhover volait en fait au secours de son ami Ken Livingstone qui avait affirmé et écrit un jour que « Hitler était sioniste », soutenant que le Führer était favorable au sionisme avant de « devenir fou » et imaginer la Solution finale. L’ancien maire de Londres avait été exclu du parti l’an passé. Ken Livingston, tout comme Moshé Makhover soutiennent que le problème israélo-palestinien ne réside pas dans la présence de localités juives en Judée-Samarie mais dans l’existence même du sionisme.

Après son éviction, Moshé Makhover a écrit sur le site ‘Electronic Intifada’ que la décision des instances du Parti travailliste avait été « un violation de la justice naturelle » et il a qualifié cette décision de « stalinienne et anti-démocratique » (sic).

Son fils n’est autre que l’avocat Daniel Makhover, né en Grande-Bretagne et de citoyenneté israélienne, dont l’une des activités principales est d’oeuvrer pour faire arrêter des officiers de Tsahal – actuels ou anciens – sur le sol britannique afin de les traîner devant la justice pour « crimes de guerre ».

