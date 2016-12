La Grande-Bretagne critique le discours de John Kerry

Le gouvernement britannique a exprimé de sévères critiques envers le discours de John Kerry sur le conflit israélo-palestinien. Le porte-parole de la Premier ministre Theresa May estime notamment: « Nous ne croyons pas que le moyen de relancer les pourparlers doive se faire en évoquant uniquement un seul des aspects du conflit alors que l’on sait que ce conflit entre Israël et les Palestiniens est bien plus profond et complexe ». Le porte-parole est allé encore plus loin dans la critique: « Il n’est pas juste de critquer ainsi un pays allié dont le gouvernement a été élu par des voies démocratiques ». Tout en rappelant l’opposition du gouvernement britannique aux localités juives de Judée-Samarie, le porte-parole a dit que la seule manière de résoudre le conflit sera par des négociations directes entre les parties.

Photo Illustration