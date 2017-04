Le grand rabbinat présente sa « révolution de la surveillance de cacherout »

Depuis un certain nombre d’années, le grand rabbinat d’Israël est confronté à l’apparition de systèmes alternatif de cacherout, due à certains disfonctionnements de longue date dans le système existant: frais prohibitifs pour les directeurs d’établissements, surveillants pas toujours professionnels, consciencieux ou présents etc.

Face au défi de la multiplication des systèmes de cacherout, le grand rabbin d’Israël rav David Lau a entrepris une vaste concertation afin de présenter une réforme sérieuse qui satisfera à la fois les exigences strictes de la cacherout, les professionnels qui se plaignent des frais prohibitifs et les consommateurs dont la confiance envers le système s’est largement écornée.

La révolution que préconise le grand rabbin David Lau prévoit l’instauration de deux modèles possibles dans la surveillance de la cacherout concernant les petits et moyens établissements: le système électronique et le surveillant intérieur.

Dans le système électronique, des caméras seront placées en divers endroits des établissements comme les entrepôts, réfrigérateurs, économats, cuisines, plans de travail et remplaceront les surveillants. Le système électronique sera relié à un central qui pourra surveiller un certain nombre d’établissements à la fois. Ce système permettra d’éviter les frais de surveillance souvent élevés et ainsi réduire les coûts pour le consommateur (en principe…).

Ce modèle a l’avantage d’être plus efficace que le système actuel car les responsables d’établissements se sauront observés à tout moment, alors qu’actuellement, ce n’est que lorsque le surveillant est présent physiquement dans l’établissement que la « crainte » du directeur fonctionne.

Dans le système du surveillant intérieur, c’est l’un des employés qui sera formé pour effectuer les tâches de la cacherout: surveillance des livraisons, tri de la salade ou du riz, tamisage de la farine, vérification des œufs etc.

Le rav David Lau explique que pour élaborer cette réforme, il s’est concerté avec de nombreux rabbanim et professionnels de la restauration, en Israël comme à l’étranger. Il a aussi indiqué que sa réforme comporte encore d’autres points destinés à améliorer la transparence et l’efficacité dans ce domaine et restaurer la confiance des consommateurs.

