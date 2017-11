Le grand mufti d’Arabie saoudite invité par un ministre à visiter Israël !

Dans un tweet publié lundi, le ministre des télécommunication, Ayoub Kara, a remercié le grand mufti d’Arabie saoudite, Abdelaziz al-Cheïkh, pour sa fatwa interdisant de tuer des juifs et de manifester contre Israël sur le mon du temple et l’a invité à visiter Israël…….Détails et vidéo……..



Kara a déclaré : » « Je félicite et remercie le grand mufti d’Arabie saoudite Abdelaziz al-Cheïkh pour la fatwa qu’il a prononcé en défaveur de la guerre contre les juifs et des manifestations à la mosquée Al-Aqsa qu’il a qualifié de contraires aux pratiques religieuses.

Il est possible de s’allier avec l’armée israélienne pour éradiquer totalement le Hezbollah qui est une organisation terroriste. J’invite le Mufti à visiter Israël ou il sera accueilli avec les honneurs ».

La fatwa dont il est question a été prononcée lundi par le grand mufti saoudien.

Cependant, ce n’est pas une première. En juillet, koide9enisrael avait publié un article intitulé « Le grand mufti d’Arabie Saoudite appelle les musulmans à s’allier avec Israël pour combattre le terrorisme ! « (Lire l’article ici).

Il convient de souligner qu’Israël et l’Arabie soudite entretiennent de très bonnes relations, en effet, les liens entre les deux pays se sont considérablement renforcés ces derniers temps en raison du danger que représente l’Iran dans la région.

Source Koide9enisrael