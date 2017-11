Le gouvernement présente sa grande réforme des soins infirmiers à domicile

Encore une belle avancée sociale sous le gouvernement Netanyahou. Le ministre des Finances Moshé Cahlon, son adjoint Yaakov Cohen, le ministre de la Santé Yaakov Litzman et le président de la Histadrout Avi Nisenkorn ont présenté lundi l’ambitieuse réforme nationale des soins infirmiers à domicile. Ce plan prévoit d’augmenter et élargir le champ des services proposés aux personnes âgées nécessitant des soins à domicile ou dans des institutions, d’alléger les processus bureaucratiques et d’augmenter le revenu de ces personnes.

Ainsi par exemple, le nombre d’heures de soins ou de présence à domicile auxquelles auront droit ces personnes sera augmenté gratuitement de 40%, le revenu mensuel de ces personnes passera de 3.432 shekels à 5.000 shekels par mois, les soins dentaires seront inclus dans le « panier de santé » pris en charge par l’Etat, les médecins et dentistes se rendront au domicile ou dans les institutions pour les malades de plus de 75 ans, les Koupot ‘Holim seront plus présentes au domicile des personnes âgées en envoyant des équipes sur place et il n’y aura plus d’examen du niveau de revenu des enfants pour décider si l’Etat participe ou non aux frais d’hospitalisation.

Les ministères des Finances et de la Santé estiment que ce plan sera adopté par le gouvernement dans le cadre du programme économique pour 2018 et entrera en vigueur en 2019.

Lors de la conférence de presse, le ministre des Finances a souligné que la crise dans le domaine des soins infirmiers a été l’un de défis les plus grands depuis qu’il est entré en fonctions. « Après des années de négligence coupable, nous arrivons enfin à proposer un plan dans lequel l’Etat met généreusement la main à la poche et qui ne laissera plus une seule personne âgée sans aide infirmière » a déclaré Moshé Cahlon.

Le ministre de la Santé Yaakov Litzman a rajouté de son côté: »Il s’agit d’une nouvelle d’envergure nationale pour la population âgée de notre pays. Il s’agit d’une occasion historique de réparer une anomalie sociale pour toutes celle et ceux qui nécessitent des soins particuliers ».

Le président de la Histadrout Avi Nisenkorn a estimé que ce programme « va modifier le visage du pays dans le domaine des soins infirmiers: « Il y a là un changement réel dans la réalité israélienne. L’augmentation du salaire minima et moyen a été suivi par celle du revenu des handicapés et aboutit aujourd’hui à l’amélioration des conditions de vie de la population qui nécessite des soins infirmiers.

Dans l’opposition il a été difficile de trouver des députés critiques envers ce programme qui sur le plan politique coupe l’herbe sous les pieds de ceux qui accusent le gouvernement Netanyahou d’être anti-social. Ainsi, des députés à la forte fibre sociale tels qu’Ilan Gilon (Meretz), Amir Peretz (Camp Sioniste) ou Itzik Schmuli (Camp Sioniste) ont été obligés de reconnaître que ce plan « va dans la bonne direction » tout en indiquant qu’il ne va pas assez loin…

