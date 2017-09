Le Gouvernement Israélien déclare enfin la guerre à Amnesty International !

Amnesty International, une ONG britannique qui se décrit comme une « Organisation mondiale » dédiée à la défense des droits de l’homme, a lancé cet été un appel au Boycott (photo ci-dessus).Le secrétaire général d’Amnesty International, Salil Shetty, avait déclaré en Juin :« La communauté internationale doit interdire l’importation de tous les produits fabriqués dans les colonies Israéliennes illégales et mettre un terme aux bénéfices de plusieurs millions de dollars engrangés par ces sociétés, qui alimentent les violations massives des droits de l’homme contre les Palestiniens.Il est temps que les États prennent des mesures concrètes pour arrêter le financement des colonies qui violent de manière flagrante le droit international et instituent des crimes de guerre ».Dans sa déclaration, Shetty appelait à une interdiction globale des importations de produits Israéliens en provenance de Judée, de Samarie, de Jérusalem et du Golan.Or, cette déclaration viole la législation anti-BDS, adoptée par la Knesset en 2011.Du coup, Amnesty International devient hors la loi et s’expose, toujours selon la loi, à des sanctions financières.En juillet, le ministre des Finances, Moshe Kahlon, s’était engagé à utiliser tous les moyens, y compris la révocation des avantages fiscaux, pour sanctionner Amnesty International d’avoir lancé une campagne anti-Israélienne au niveau mondial.Selon Israël Hayom, le ministère des finances est prêt à imposer des sanctions à la branche Israélienne d’Amnesty International en déclarant expressément qu’elle a violé la loi anti-BDS, mettant par conséquent fin aux exonérations fiscales dont elle profite et l’exposant également à d’éventuels procès intentés par des entreprises touchées par des boycotts à l’étranger.Le ministère des Finances devrait appeler les représentants de la branche Israélienne d’Amnesty International à une audience dans les prochains jours.Un porte-parole d’Amnesty International a publié une déclaration ce mardi disant:« Nous ne répondrons pas aux rumeurs ou aux fuites. Nous attendrons que le ministère des finances nous envoie une demande formelle et ensuite, nous communiquerons notre réponse « .Rappelons également qu’une nouvelle loi permet d’interdire l’entrée en Israel des les activistes étrangers qui dénigrent le pays et appellent au boycott…..Bref, la guerre est lancée !