Le gouvernement indien en colère contre l’Autorité Palestinienne

Walid Abu Ali, « ambassadeur de Palestine » au Pakistan a provoqué une immense colère auprès des autorités indiennes. Il a été filmé dans la ville de Rawalpindi, s’exprimant lors d’un rassemblement public, aux côtés de Hafez Saed, l’organisateur des attentats meurtriers de Mumbai en novembre 2006 (plus de 190 morts, dont plusieurs juifs et israéliens parmi eux le couple ‘Habad Holtzberg – et 300 blessés). De plus, à ce rassemblement assistait aussi un haut responsable de Difa-e-Pakistan, une coalition regroupant une quarantaine d’organisations politiques et religieuses prônant une politique hostile à l’Inde.

Cette manifestation avait été organisée pour faire pression sur le Premier ministre pakistanais, Shahif Khaqan Abbasi afin qu’il convoque lui-aussi un sommet de l’Organisation de la Coopération Islamique après la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem.

Le ministère indien des Affaires étrangères a publié un communiqué exprimant son irritation. : « Nous sommes surpris et choqués. Nous allons discuter sérieusement de cette affaire avec l’ambassadeur de Palestine à New-Delhi ainsi qu’avec les autorités palestiniennes ».

Cette affaire choque d’autant plus les autorités indiennes que l’Inde a voté (contre toute attente) à l’ONU en faveur de la résolution dénonçant la déclaration de Donald Trump. Comme quoi, rien ne sert de flatter les terroristes…

Photo Illustration