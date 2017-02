Le gouvernement britannique dénonce la ‘loi de régularisation’

Une journée à peine après la rencontre très cordiale, à Londres, entre le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou et son homologue britannique Theresa May, le gouvernement britannique a publié une condamnation très vive de la ‘loi de régularisation’ qui vient d’être adoptée par la Knesset en séance plénière en seconde et troisième lectures.

Le ministre britannique Tobias Ellwood a prétendu que cette loi était ‘une source d’inquiétude’ parce que, selon lui, elle traçait la voie à un développement significatif des implantations en ‘Cisjordanie’. Il a ajouté que cela risquait de nuire aux efforts en vue d’appliquer la ‘solution des deux Etats’.

Il a ensuite déclaré : « En tant que vieil ami d’Israël, je dénonce l’adoption de la loi de régularisation, qui nuit au statut d’Israël vis-à-vis de ses partenaires internationaux ». Et de prétendre que ‘le gouvernement britannique soutenait la solution des deux Etats pour qu’Israël soit ‘protégé’ des attaques terroristes et pour permettre la création d’un Etat palestinien doté d’une continuité territoriale, viable et souverain’.