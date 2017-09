Goldnadel : “Macron, Pologne, islamogauchisme… qui est fou ?” par G.W. Goldnadel

C’est fou, notre petit Jupiter préfère réserver ses foudres à la Pologne catholique et démocratique plutôt qu’à la Turquie islamiste et radicale. Méchants polonais qui ont souffert à la fois du nazisme et du communisme et qui ne veulent pas à présent pâtir de l’islamisme. Il est vrai qu’il est plus facile de broyer la main de la ministre des affaires étrangères polonaise que celle du sultan ottoman.

Le pape François prêche à présent l’accueil pour tous, clandestins compris. Lundi dernier , il prétendait même faire passer la sécurité nationale des Européens après celle de l’Autre. Il veut donc prendre à César ce qui appartient à César. C’est fou, voilà le chef des catholiques devenu post chrétien.

Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine, insoumise à tout sauf à l’islamo-gauchisme, se vantait vendredi sur Twitter d’être intervenue auprès du Président de la République pour que la France demande la libération immédiate de Salah Hamouri, détenu actuellement par les autorités israéliennes. La députée interventionniste qui rappelle fièrement que l’intéressé a été fait, s’il vous plaît, “Citoyen d’Honneur de Gennevilliers” omet simplement un petit détail, un rien, une paille: Salah Hamouri a été condamné par la justice israélienne, après avoir reconnu les faits, pour avoir tenté d’assassiner un rabbin. C’est fou non ?

Pendant que je suis en Israël, j’en profite pour vous révéler ce que les autorités d’occultation hexagonales ne vous ont pas dit : que les autorités palestiniennes refusent la demande américaine d’arrêter leurs versements indemnitaires aux familles des terroristes emprisonnés ou tués. Cette année leur fonds d’indemnisation a distribué 345 millions de dollars en utilisant la moitié des 693 millions de dollars que l’Autorité Palestinienne a reçue principalement de l’Europe. Pour le dire autrement les pays européens financent l’indemnisation des terroristes islamistes. C’est fou non ?

Notre ministre de l’intérieur, Gérard Collomb souhaite lui “mobiliser les hôpitaux psychiatriques pour identifier les individus radicalisés en travaillant en collaboration avec la ministre de la santé pour essayer de repérer l’ensemble de ces profils qui demain peuvent passer à l’acte” (RTL le 18 août). Pour un peu, le ministre voudrait déclarer les sinistres à la Sécurité Sociale… De nombreux psychiatres trouvent l’idée “débile” et “absurde”. Selon Raphaël Gaillard, professeur en psychiatrie à Sainte-Anne et expert à la cour d’appel de Paris : “la grande majorité des terroristes n’ont aucun rapport avec la psychiatrie”.

Il ne faut pas sortir de Sainte-Anne ni de Saint-Cyr pour comprendre ce qui se trame inconsciemment à l’intérieur de cette idéologie médiatique ou politique qui a lourdement tendance depuis plusieurs années à psychiatriser tout islamique violent :

1: Un musulman violent ne peut pas être méchant, donc il est forcément fou et irresponsable pénalement.

2 : Nous ne sommes pas légitimes à le punir, car nous sommes foncièrement responsables de son mal-être.

3 : Tout plutôt que nous défendre les armes à la main. Mieux vaut recourir à l’escroquerie intellectuelle et financière de la déradicalisation ou aux tranquillisants.

Qui est fou, sinon la société occidentale devenue masochiste ?

Macron a raison, il vaut mieux s’en prendre à la Pologne.

Me Gilles-William Goldnadel

Source: Valeurs Actuelles