Global Cleantech 100, The Guardian : 4 sociétés israéliennes classées au palmarès mondial 2017

BreezoMeter, Kaiima, TaKaDu, et Netafim ont été désignées parmi les 100 entreprises mondiales les plus Innovantes dans le secteur des technologies propres et aptes à relever les défis environnementaux de demain.

Le Global Cleantech 100, réalisé par le Cabinet américain Cleantech Group (CTG) avec le quotidien britannique The Guardian, est le palmarès mondial des Entreprises Privées du secteur des technologies propres ou «cleantech», qui présente les acteurs du marché sujets susecptibles d’Avoir une influence significatives au cours des cinq à dix prochaines années.

Cette huitième édition a été réalisée en combinant les données de recherche exclusives du CTG, a observé plus de 9 000 entreprises dans 77 pays et a étudié les commentaires d’un panel d’experts. Les entreprises retenues représentent les idées les plus innovantes et les plus prometteuses dans les technologies propres et celles qui sont les mieux placées pour relever les défis du secteur.

Breezometer est la société conceptrice d’une solution pour le contrôle de la qualité de l’air dans la ville. L’invention de Breezometer a révolutionné le domaine de l’information sur la pollution car son application permet un accès public aux données environnementales, afin que chacun puisse évaluer et contrôler sa propre exposition à la pollution dans la vie quotidienne.

Kaiima est une société du secteur des technologies bio-agricoles spécialisée dans la génétique et les technologies de reproduction, qui a développé la plate-forme exclusive EP. Elle améliore la productivité des plantes non OGM (organisme génétiquement modifié).

TaKaDu est spécialisée dans la surveillance intelligente des réseaux de distribution d’eau. La société développe des solutions innovantes d’alerte automatique, en ligne et en temps réel en cas de détection de fuites d’eau ou autres anomalies sur les réseaux de distribution.

Netafim est leader mondial des solutions optimisées de gestion de l’eau dans l’agriculture. Netafim a été pionnier et inventeur du système d’irrigation au goutte-à-goutte, et il est aujourd’hui une référence du marché international de l’irrigation.