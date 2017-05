Le gilet miracle de Sensible Medical, basé en Israël.

Pour répondre aux problématiques de défense et de catastrophes naturelles, des technologies radars permettant de « voir à travers les murs » ont été développées au sein de l’armée.

Cette technologie radar a récemment été réutilisée par la société Sensible Medical, basée en Israël et dont les membres fondateurs sont d’anciens militaires, pour visualiser le niveau de fluide dans les poumons chez les patients souffrant d’insuffisance cardiaque.

L’objectif est de réduire le nombre de réadmissions à l’hôpital des patients souffrant justement d’insuffisance cardiaque. Le radar miniature, utilisant une énergie électromagnétique de faible intensité, a été ajusté pour permettre de voir à travers les différents tissus du corps humain (système ReDS) puis mis en place sur un gilet utilisable par les patients.

En enfilant ce gilet, ils peuvent, depuis leur domicile, réaliser une mesure journalière de 90 secondes seulement qui est ensuite automatiquement envoyée sur une application accessible à leur médecin.

Les premiers résultats des essais réalisés en Israël ont montré que dans les 90 jours du test, le nombre d’hospitalisations a diminué de 87% par rapport aux 3 mois précédents sans utilisation de la technologie. Le gilet est désormais en vente aux Etats-Unis.

DANS ISRAELVALLEY IL Y A HUIT ANS

Sensible Medical Innovation, qui développe un dispositif non invasif de surveillance de l’insuffisance cardiaque congestive, vient de lever 7 millions de dollars des fonds d’investissement Genèse et Vitalife. La société a été fondée en 2007 par Amir Ronen, PDG, Dan Rappaport, Directeur scientifique en chef, et Amir Soroka, Nadav Mizrahi, et Shlomi Bergida.

Le produit a été testé avec succès sur les animaux et il est maintenant prêt pour des essais sur l’homme. Selon la société, la méthode d’imagerie, développée pour la visualisation des organes internes, est fondée sur «l’unique capacité israélienne dans les technologies de l’information ».

La combinaison de la médecine et des technologies de l’information correspond à l’investissement conjoint de Vitalife, qui se spécialise dans les soins de santé, et de Genèse, qui se spécialise dans les communications. À l’heure actuelle, il n’existe pas de solution non-invasive de surveillance de l’insuffisance cardiaque. Ces dernières années, plusieurs dispositifs implantés sont entrés sur ce marché, notamment le dispositif de Rimon Medical, qui a été vendu à Boston Scientific pour 80 millions de dollars.

Source www.israelvalley.com