Le Gil 2, nouveau missile performant de l’armée de terre israélienne

La compagnie Rafael Advanced Defense Systems Ltd a présenté le nouveau missile qui devrait révolutionner les capacités de l’armée de terre de Tsahal. Ce missile appelé Gil 2 est en fait la cinquième génération dans la famille des missiles Spike, qui en Israël ont pris le nom de Gil. Ce missile guidé par un système électro-optique et des capteurs à rayons infrarouges permettra notamment d’effectuer des éliminations ciblées sur le terrain et de mieux se mesurer à la menace de tanks ennemis. Il sera présenté au Salon du Bourget au mois de juin.

Le Gil 2e pourra être tiré depuis le sol ou les airs et atteindra ses cibles plus rapidement que ses prédécesseurs. Il est d’une précision étonnante quelles que soient les conditions météorologiques et pourra atteindre des cibles qui circulent rapidement, comme par exemple des terroristes en moto. Ses capacités de perforation de blindage sont de 30% supérieures aux modèles précédents.

Le contrôle du Gil 2 peut se faire de deux manières: il peut être tiré en lui laissant atteindra sa cible sans intervention mais peut aussi être contrôlé à distance durant son vol pour être éventuellement redirigé en cas de changement soudain de cible.

Moshé Elazar, l’un des dirigeants de la compagnie souligne que ce nouveau missile apporte des réponses très efficaces aux nouvelles conditions des champs de bataille et qu’il est le fruit d’années d’expériences des ingénieurs du département Recherche et Déceloppement de Rafael Ltd. Il note aussi avec fierté qu’au jour d’aujourd’hui, 27.000 missiles Spike de divers modèles ont déjà été achetés à Rafael Ltd par Tsahal ainsi que par vingt-six autres armées du monde.

