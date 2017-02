Gershon Hacohen: « Si le Hamas avait été intelligent il aurait attendu vingt ans »

Le général (rés.) Gershon Hacohen avait été nommé pour superviser la Hitnatkout décidée par Ariel Sharon. Bien que personnellement opposé à cette décision il a obéi sans broncher, estimant qu’un militaire se doit d’obéir aux ordres de l’échelon politique. Depuis, il a quitté l’uniforme et utilise sa liberté d’expression retrouvée pour dire ce qu’il pense sur les grandes questions du moment dans le domaine géopolitique.

Il a critiqué l’évacuation d’Amona et dénoncé l’attitude des organisations d’extrême gauche qui en sont à l’origine. Il a également critiqué le mouvement « Officiers pour la Paix et la Sécurité » qui a fait parler de lui dernièrement, décrivant ses anciens officiers comme « des gens qui ne comprennent rien aux réalités sur le terrain et dont les conseils empêcheraient Israël de se défendre, aussi fort soit Tsahal.

Pour Gershon Hacohen, ce sont les habitants juifs de Judée-Samarie qui protègent ceux de Tel-Aviv et il est de l’intérêt national d’Israël de préserver et développer la présence juive dans ces régions. « Un Etat d’Israël concentré sur le littoral n’est pas viable », indique-t-il. Il souligne qu’en cas de retrait israélien de Judée-Samarie, les terroristes tireront sur l’autoroute n°6 et des obus de mortier sur l’aéroport Ben-Gourion.

Puis il a émis une idée intéressante concernant l’attitude du Hamas après l’évacuation du Goush Katif: « Si le Hamas avait été intelligent, il aurait attendu vingt ou trente ans avant de tirer la première roquette. En attendant, Israël aurait été contraint de faire de nombreuses autres concessions territoriales. Mais en poursuivant ses tirs dès après le départ du dernier juif, le Hamas a ouvert les yeux de beaucoup d’Israéliens qui comprennent aujourd’hui que les propositions irresponsables de la gauche sur des retraits nous mènent en bateau ».

