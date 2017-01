Gérard Larcher en Israël: « personne ne peut nier le lien historique entre Jérusalem et le judaïsme ! »

C’est sous une pluie battante qu’à peine atterri en Israël, le Président du Sénat et proche ami de François Fillon, s’est rendu à la Résidence de Hélène le Gal, Ambassadrice de France à Tel-Aviv, pour y rencontrer la communauté française locale.

Accompagné par d’autres sénateurs LR, ainsi qu’en présence de Meyer Habib, le député de la circonscription, Gérard Larcher a bien fait comprendre à ses interlocuteurs qu’il compte sur les français d’Israël pour porter François Fillon à la tête de l’Etat lors des prochaines présidentielles.

Protestant pratiquant et très croyant, Gérard Larcher a également tenu a apporter son soutien à l’Etat juif – ainsi qu’à la lutte contre l’antisémitisme et le boycott des produits manufacturés par des juifs qui vivent en Judée-Samarie, et sur le plateau du Golan.

« Comment peut-on prétendre, aujourd’hui encore, nier le lien historique entre le judaïsme et Jérusalem ? » a demandé Gérard Larcher, faisant référence au vote négationniste de l’UNESCO.

« Nous avons le devoir de protéger la communauté juive, car elle nous a tant donné ! Ils ont tant souffert pour que la France demeure la France. Je suis blessé quand j’apprends que les juifs quittent la France parce qu’ils ont peur. Peur pour leurs enfants. Peur de les emmener à l’école. Peur de ne pas pouvoir exercer leur culte librement, comme si nous étions subitement retournés aux heures les plus sombres de notre histoire. »

« Nous n’acceptons pas cet antisémitisme. Comme nous n’accepterons jamais cet antisémitisme sournois qui se cache derrière l’anti-sionisme. »

Puis, Gérard Larcher a tenu a préciser sa pensée concernant le boycott de l’Etat Juif. « Il est tout à fait illégal. Il y a deux directives en ce sens, et il nous faut appliquer les lois contre les organisations et même les mairies, qui font la promotion de ce boycott. »

Enfin, lors de discussions privées avec les élus locaux Robert Feldmann et Jonathan-Simon Sellem – ainsi qu’avec le Président LR d’Israël Gérard Pomper, il a promis de peser de tout son poids dans pour une reconnaissance mutuelle des permis de conduire entre Israël et la France.

Le Président du Sénat, numéro 2 de l’organigramme de l’Etat, se rendra mardi à Jérusalem où il rencontrera Benjamin Netanyahu et où il se rendra à Yad Vashem.

Par JSSNews