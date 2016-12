George Soros très virulent envers Donald Trump

Le milliardaire juif américain George Soros, qui défend des idées d’extrême gauche et a soutenu la candidature d’Hillary Clinton lors de la campagne électorale, a publié un article incendiaire contre le président US élu Donald Trump, prévoyant un sombre avenir aux Etats-Unis sous son mandat de président.

Ecrivant que ‘la démocratie traversait une grave crise’, il a ajouté que ‘même les Etats-Unis, la plus grande démocratie du monde, avaient choisi un escroc qui aspirait à devenir un dictateur’. Et de souligner que ‘si Trump avait quelques peu atténué la rhétorique de son discours depuis son élection, il n’avait pas pour autant changé de comportement et conservait les mêmes conseillers’. Et de prétendre que ‘son cabinet était composé d’extrémistes incompétents et de généraux à la retraite’.

Soros, continuant sur sa lancée, a encore estimé que ‘les Etats-Unis seraient incapables de protéger et de promouvoir la démocratie dans le reste du monde’, affirmant qu’au contraire, ‘Trump trouverait plus d’affinités avec des dictateurs’.