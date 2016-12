George Michael était Juif

La star de la pop, George Michael a succombé brutalement à une crise cardiaque le 25 décembre, à 53 ans. Ironie du destin, il était sorti du coma le jour de Noël, il y a 5 ans en 2011, après une pneumonie. En 2008 il avait confié au Los Angeles Time que sa mère était juive mais qu’elle ne le su que très tard car sa propre mère (la grand mère de George Michael) le lui avait caché pour la protéger de l’antisémitisme….

La grand mère maternelle de George Michael était juive et comme selon la loi juive la judaïté est transmise par la mère, George Michael était donc juif. Dans une interview en Juin 2008 au Los Angeles Times, George Michael avait confié que sa grand mère maternelle était juive, mais qu’elle avait épousé un homme non-juif et élevé ses enfants, sans du tout leur révéler leur origine à cause de son traumatisme post seconde guerre mondiale : « Elle pensait que si ils ne savaient pas que leur mère était juive, ils ne seraient jamais en danger » avait déclaré George Michael au journal. La mère du chanteur a même fréquenté une école catholique et n’a eu vent de sa judéité que très tard. En 2001, George Michael avait fait le voyage en Israël.

