Comment le génie inventeur d’Israël change le monde

Largement saluée par la critique, l’actrice israélienne Gal Gadot inspire des femmes partout dans le monde en donnant un nouveau modèle positif, avec son interprétation de Wonder Woman dans le film de Warner Brothers Batman v Superman. Ce modèle-d’actrice-mère qui a servi dans l’armée israélienne, et a commencé une carrière de droit avant de tourner à Hollywood, représente elle-même un super-héros pour ce qui est de la compassion, l’amour, la vérité, la justice et l’égalité.

Le cancer du col de l’utérus est l’une des principales causes de décès dans le monde en développement. Avec un diagnostic précoce, cependant, il est aussi l’un des plus facile à traiter. MobileODT a trouvé un moyen pas cher et efficace pour dépister ce type de cancer dans les pays les plus pauvres à l’aide de photographies prises sur un téléphone mobile. Le système EVA de la société, déjà utilisé dans le monde entier, comprend une version pas chère et portable d’un colposcope, appareillé avec une caméra de smartphone pour capturer et transmettre des photos cervicales pour le diagnostic et l’analyse.

Le clip officiel de la NFL met à l’honneur le mets préféré des israéliens. Le houmous, purée de pois chiches très nutritive, est le plus plat le plus populaire de la région, avec de légères différences dans sa préparation selon qu’elle est faite au Liban, Syrie, Irak, Jordanie, Egypte, Iran ou Israël. En 2013, la ligue NFL a choisi le Sabra hummus – faite par Sabra Tremper Société et détenue conjointement par PepsiCo et le Groupe Strauss basé à Tel Aviv – comme son sponsor officiel. Le houmous, bien sûr, doit être consommé tous les jours – et surtout lors de la Journée internationale houmous, le 13 mai.

Les ultrasons focalisés technologies non invasifs d’InSightec transforment le traitement des procédures d’oncologie et de gynécologie en détruisant les tumeurs et les kystes sans chirurgie. La plate-forme Exablate utilise la haute intensité des ultrasons focalisés guidés par l’imagerie par résonance magnétique (IRM), et a été décrite par le magazine TIME comme l’une des 50 meilleures inventions de traitement de 2011. InSightec permet donc des opérations non invasives, sans rayonnement ionisant ou hospitalisation. Les patients seront en mesure de retourner à la vie normale immédiatement.