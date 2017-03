La générosité de la Suisse pour les organisations antisémites de Ramallah

Un article paru dans le journal suisse Basler Zeitung indique que, depuis 2013, le gouvernement suisse a transféré près de 700 mille dollars à une organisation des droits de l’homme qui est en fait une organisation de façade destinée à dissimuler les activités antisémites d’autres organisations

Le rapport indique qu’une partie des 60 millions de dollars que le gouvernement de l’État investit dans des projets au Moyen-Orient finance également des initiatives appelant à la destruction d’Israël et au meurtre de Juifs. « La Suisse finance par différentes manières des organisations en Israël et dans l’Autorité Palestinienne qui ont appelé à la destruction d’Israël et la mort des Juifs », a écrit Dominik Feusi, le rédacteur en chef du journal.

Selon le rapport, depuis 2013, le gouvernement suisse a versé près de 700 mille dollars à une organisation des droits de l’homme à Ramallah qui opère en tant qu’organisation de façade, afin d’éviter des critiques des pays occidentaux. L’organisation est financée par la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède, dans le but de dissimuler le travail antisémite d’autres organisations non gouvernementales. Une autre organisation soutenue par le gouvernement suisse est le Centre Badil pour le Statut de Résidence Palestinienne et les Droits des Réfugiés, qui soutiennent un boycott contre Israël, ce qui contredit le soutien de la Suisse à une solution de deux États.

