Le général Motti Almoz commé à la tête de ressources humaines de Tsahal

L’actuel porte-parole de Tsahal, lieutenant-général Motti Almoz a été commé à la tête du Département des Ressources humaines de Tsahal. La décision a été prise par le chef d’Etat-major Gadi Eizencot et entérinée par le ministre de la Défense Avigdor Lieberman.

Ce changement imprévu est dû à la démission du général Hagaï Topolansky, qui a préféré quitter ses fonctions après l’ouverture d’une enquête de la police militaire pour négligence, suite au vol de son ordinateur professionnel à son domicile.

Motti Almoz, dont on se rappelle les nombreuses interventions durant l’Opération Tsouk Eitan, est désormais élevé au grade de général.

A Tsahal, on avait salué la prise de responsabilité et la décision rapides du général Hagaï Topolansky. Le chef d’Etat-major a loué ses nombreuses qualités militaires et humaines ainsi que la conscience professionnelle qu’il aura manifestée jusqu’à la prise de cette difficile décision de démissionner sans attendre.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90