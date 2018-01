Un général israélien quitte la plateau face aux calomnies de Guidon Lévy

Invité sur le plateau de la chaîne Aroutz 13, le général (rés.) Yom-Tov Samia n’a pu supporter les calomnies proférées par le journaliste de Haaretz, Guidon Lévy, connu pour sa haine d’Israël. Pourtant inscrit au Parti travailliste, le général Samia, ancien commandant de la région militaire sud, s’est indigné de la manière dont le journaliste parlait des soldats de Tsahal et de la façon brutale dont selon lui les soldats israéliens se comporteraient envers les Arabes palestiniens.

En quittant le plateau, Yom Tov Samia a déclaré qu’il ne resterait pas une minute de plus en présence d’un « destructeur d’Israël ». Après son départ, restait notamment sur le plateau Matan Peleg, président d’Im Tirtsou, qui a vainement tenté de développer sn discours, sans cesse interrompu avec mépris et désobligeance par le journaliste d’extrême gauche. Ce dernier a encore eu le toupet d’accuser un soldat de Tsahal d’avoir visé et tué un enfant arabe palestinien d’une balle dans la tête à une distance de cinq mètres! Il a également qualifié Ahed Tamimi de « héroïne ».

Vidéo:

Photo Twitter