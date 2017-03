Le géant ExxonMobil s’intéresse enfin au potentiel d’Israël.

ExxonMobil Corporation, très active dans lespays arabes, est une société pétrolière et gazière américaine, dirigée par Rex Tillerson et dont le siège social est situé à Irving, dans la banlieue de Dallas. Elle s’intéresse depuis très peu de temps au potentiel de coopération. Une rencontre avec le Ministre israélien de l’énergie Steinitz semble avoir été décisive.

Avec un chiffre d’affaires de 257 milliards de dollars en 2015, pour un bénéfice de 16,2 milliards, elle est l’une des 10 entreprises comportant les plus importants bénéfices du monde (6e rang). Son chiffre d’affaires est très proche du PIB de l’Autriche et est ainsi supérieur à celui de 166 des 193 états reconnus par l’ONU.

ExxonMobil Corporation est la deuxième capitalisation boursière du monde au 31 mars 2014, (416 milliards de dollars) derrière Apple (469 milliards de dollars). ExxonMobil était déjà en 1975, derrière IBM, une des premières valorisations boursières du monde.

Elle représente environ 2 % de la capitalisation du NYSE. Elle est en concurrence avec la Royal Dutch Shell dont les fonds propres et le chiffre d’affaires sont plus importants.

ExxonMobil n’en reste pas moins l’une des plus grosses « supermajors » pétrolières dont les champs pétroliers et gaziers abritent l’équivalent de près de 22,4 milliards de barils , ce qui constitue les réserves prouvées les plus importantes pour une entreprise privée. Elle est la première compagnie privée en matière de réserves mais plusieurs compagnies publiques ont des réserves plus importantes comme en Arabie saoudite, en Iran, en Irak, au Koweït, au Nigeria et au Venezuela.

