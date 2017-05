Le géant chinois Alibaba a acquis 25% de Infinity AR (Israël).

Anthony Lesme : « C’est le dernier investissement israélien d’Alibaba. Pour 15 millions de dollars, le géant chinois Alibaba a acquis 25% de Infinity AR.

Cette start-up basée à Jérusalem, spécialisée dans des systèmes de réalité augmentée pour la médecine, les jeux vidéos et les procédures de simulation en milieu professionnel.

La technologie d’InfinityAR peut transformer n’importe quel dispositif en une plateforme puissante d’augmentation de contenu, en utilisant des appareils photo stéréoscopiques simples. Leur moteur avancé de réalité augmentée offre une représentation 3D précise des scènes numériques de l’environnement physique actuel.

Cela permet aux utilisateurs d’interagir intuitivement avec le contenu augmenté dans leur environnement physique, en utilisant de simples mouvements manuels ». (http://www.usine-digitale.fr)

LE PLUS.

Alibaba Group est une société chinoise à capital privé et détenue par une famille qui tire principalement ses revenus de ses activités sur Internet, dont un marché public destiné à faciliter les échanges entre entreprises (qu’ils soient internationaux ou chinois), des plateformes de paiements et de ventes au détail, un moteur de recherche pour le magasinage et des services de cloud computing.

Son siège social se trouve à Hangzhou en Chine. En 2011, Alibaba Group et ses filiales emploient plus de 22 000 personnes dans plus de 70 villes et régions en Chine, à Hong Kong, en Inde, au Japon, en Corée, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Les principaux sites du groupe sont :

Alibaba.com, vente de gros, b2b international.

Aliexpress.com, vente en gros et au détail aux particuliers et entreprises à l’international

taobao.com, vente en gros et au détail aux particuliers et entreprises en Chine

Source www.israelvalley.com