Gaza: une grande marche en direction de la frontière avec Israël?

Ahmad Al-Mudlal, l’un des hauts responsables du Jihad Islamique dans la bande de Gaza a annoncé l’organisation d’une manifestation de très grande ampleur prévue pour le 30 mars. Il s’agit d’une marche d’habitants de la bande de Gaza en direction de la ligne de frontière avec Israël, pour laquelle il espère la participation de cent-mille personnes.

Le terroriste assure que cet événement sera très médiatisé et qu’il exprimera deux messages: un appel à la communauté internationale pour qu’elle force Israël à lever le blocus maritime sur ce territoire et montrer que les ‘Palestiniens’ ne renonceront jamais au “droit du retour sur leur terre”.

Ahmad Al-Mudlal a rajouté que des tentes seront dressées le long de la frontière avec Israël.

Il faut rappeler que le Jihad Islamique est allié à l’Iran qui le finance généreusement et lui donne des instructions. Téhéran tente depuis longtemps de prendre pied dans la bande de Gaza en aidant le Jihad Islamique mais aussi le Hamas. Et selon le député Avi Dichter, président de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, il n’est pas du tout exclu que la tentative d’assassinat de mardi contre le cortège du chef de cabinet de l’AP soit aussi un acte téléguidé par Téhéran. En effet, Avi Dichter émet l’hypothèse probable que la personne visée n’était pas spécialement Rami Hamdallah mais le commandant de renseignements de l’AP, Madjd Faraj qui l’accompagnait et qui est un adversaire farouche du Hamas en Judée-Samarie. Or l’Iran soutient activement le Hamas dans ces deux régions afin qu’il supplante un jour le Fatah.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90