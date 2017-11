Gaza: les terroristes ne respectent même pas leurs propres morts

Si les terroristes arabes palestiniens affirment régulièrement qu’ils aiment plus la mort que les Juifs n’aiment la vie, on constate également que leur volonté de nuire à Israël dépasse le respect qu’ils devraient avoir envers leurs propres morts.

Le Hamas vient d’opposer une fin de non-recevoir à la demande israélienne concernant la recherche des terroristes disparus dans la destruction du tunnel par Tsahal. L’un des principaux responsables du Hamas à Gaza, Mahmoud A-Zahar a déclaré que son organisation rejette catégoriquement le « deal » proposé par Tsahal: recherche des terroristes disparus en échange de progrès significatifs dans le processus de restitution des dépouilles des deux soldats Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d. Deux terroristes du Hamas et une dizaine appartenant au Jihad Islamique seraient encore enfouis sous les décombres du tunnel souterrain et sont considérés comme morts.

Le Hamas cherche probablement une nouvelle fois à montrer Israël comme un Etat « inhumain » qui empêcherait les familles des terroristes de récupérer les dépouilles de leurs proches pour les enterrer. Pour cela il est aidé par des organisations arabes israéliennes et de l’extrême gauche qui accusent Tsahal de…violer le droit humanitaire et exigent que l’armée israélienne permette aux équipes de secouristes du Hamas d’accéder au tunnel pour localiser les terroristes disparus!

Vendredi matin, le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit, qui travaille étroitement avec Tsahal, a fait savoir que le droit international laisse la latitude à l’armée d’empêcher les recherches de ces dépouilles pour des raisons de sécurité.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90