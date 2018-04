Gaza: tentatives d’infiltrations terroristes – Représailles de Tsahal

Vendredi, des dizaines de terroristes ont tenté de s’inflitrer en Israël en plusieurs points de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. En plus de lancer des bouteilles incendiaires en direction des soldats, ils ont essayé de sectionner ou arracher des fils barbalés et ont réussi à mettre le feu à certaines portions de la clôture de sécurité. Ils ont été repoussés par des moyens de dispersions de manifestations.

En représailles, des appareils de Tsahal ont attaqué dans la nuit de vendredi à samedi au moins six objectifs des forces navales du Hamas dans le port de Gaza. Le porte-parole de Tsahal a averti le Hamas que Tsahal n’hésitera pas à attaquer en profondeur dans la bande de Gaza si les provocations et les tentatives de pénétrer en territoire israélien se poursuivent.

Photo Ofer Zidon / Flash 90