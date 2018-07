Gaza: tentative d’infiltration terroriste déjouée

Des forces de Tsahal en poste d’observation ont repéré un commando de quatre terroristes qui avait pénétré en territoire israélien et avait déjà réussi à mettre le feu à une position de tireurs d’élite de Tsahal.

Des soldats se sont mis à leur poursuite et ont ouvert le feu, éliminant l’un des terroristes et blessant très gravement un autre. Un troisième terroriste a été arrêté et le quatrième a réussi à s’enfuir.

Le porte-parole de Tsahal a rappelé qu’il n’y aura aucune indulgence envers quiconque tentera de violer la souveraineté israélienne ou de porter atteinte aux insfrastructures défensives de Tsahal.

Photo porte-parole Tsahal