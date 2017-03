Gaza: nouveau cas de détournement d’aide humanitaire à grande échelle

Une opération conjointe du Shin Bet et de la police a permis d’arrêter le mois dernier Muhamad Murtjeh, directeur d’agence d’une organisation humanitaire turque à Gaza. Il est soupçonné d’avoir en réalité été un membre du Hamas et un collaborateur actif avec ses activités terroristes.

L’enquête a montré que Muhamad Murtjeh avait été recruté par le Hamas en 2009, et qu’il s’occupait d’entraînements « militaires », de fabrication d’armement et d’explosifs ainsi que de forage de tunnels. Le terroriste avait même entreposé des armes dans son domicile. Il travaillait aussi pour affiner la précision des roquettes tirées par le Hamas en direction du territoire israélien.

C’est en 2012 que Muhamad Murtjeh avait été nommé directeur de l’agence humanitaire turque TIKA à Gaza où il était censé œuvrer au nom du gouvernement turc dans des projets précis en faveur de la population de la bande de Gaza. Son interrogatoire a permis de découvrir qu’il a escroqué cette organisation en détournant des sommes très importantes au profit des activités terroristes du Hamas. Il est à noter que cette escroquerie s’est déroulée avec la complicité des plus hauts dirigeants du Hamas à Gaza, y compris l’ancien chef Ismaïl Hanyeh.

Après la révélation de cette nouvelle affaire, le coordinateur des activités de Tsahal dans les Territoires Yoav Mordekhaï a déclaré: « L’organisation terroriste du Hamas a montré une nouvelle fois son égoïsme en détournant d’importantes sommes en provenance de l’étranger qui étaient destinées à sa propre population. Le Hamas vit dans l’opulence sur le compte de sa population et utilise l’argent pour ses activités terroristes. Jusqu’à quand la communauté internationale et les habitants de la bande de Gaza garderont-ils le silence sur cette immense escroquerie? »

Les méthodes utilisées par Muhamad Murtjeh étaient diverses et subtiles: il fournissait par exemple au siège de l’organisation TIKA une liste d’habitants de Gaza qui avaient besoin d’aide urgente, liste fournie en fait par le Hamas et qui contenait non pas les noms d’habitants dans le besoin mais ceux de terroristes et leurs familles qui bénéficiaient alors de dons significatifs.

Autre scénario, après l’Opération Tsouk Eitan, des tonnes de denrées de base livrées par TIKA au profit de la population furent détournées et livrées aux terroristes du Hamas.

L’enquête menée par les services israéliens de sécurité a aussi permis de découvrir que l’organisation islamique turque IHH a financée directement des activités terroristes du Hamas par le biais de son agence à Gaza. Il faut se souvenir que cette organisation « humanitaire » a été déclarée terroriste par Israël en 2008 et c’est elle qui avait organisé l’expédition maritime du Mavi Marmara en 2010 avec toutes les conséquences que l’on sait.

Le Shin Bet a précisé que lors de ses interrogatoires, Muhmad Murtjeh a fourni beaucoup d’informations opérationnelles sur le Hamas notamment le tracé de tunnels souterrains, la fabrication d’armement ou des tactiques prévues par le Hamas dans le futur.

Ce nouveau cas illustre les méthodes de plus en plus sophistiquées du Hamas pour détourner l’aide internationale au mépris de sa population dont il se sert uniquement comme bouclier humain ou pour présenter au monde une vision misérabiliste à des fins de propagande et d’aumône.

Photo Shin Bet

.