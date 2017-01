Gaza: menaces du Hamas

Après la décision du cabinet de sécurité sur un resserrement des conditions de détention des terroristes du Hamas, l’organisation terroriste menace et avertit que ces mesures rapprochent la prochaine « déflagration » et un nouvel affrontement avec Tsahal. Le gouvernement israélien prend actuellement des mesures pour faire pression sur le Hamas afin de le pousser à réduire ses exigences en cas de nouvelle transaction pour la restitution des dépouilles de Hadar Goldin hy »d et Oron Shaoul hy »d ainsi que des deux civils vivants.

Les terroristes du Hamas jouissent actuellement de conditions pénitentiaires qui feraient vardir de jalousie presque tous les détenus du monde, avec repas copieux, télévision, Internet, possibilités de poursuivre des études et visites régulières de familles.

Photo Illustration