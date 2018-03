Gaza: la proposition originale du ministre Steinitz pour contrer la “marche du million”

La tension monte de jour en jour dans Tsahal à l’approche de la “grande marche du retour” prévue par le Hamas en direction de la clôture de sécurité. Tous les responsables militaires sont d’accord pour dire que la situation est extrêmement explosive et que la journée de vendredi sera à très hauts risques.

Le cabinet politico-sécuritaire s’est réuni lundi pour discuter de la question. Lors des débats, le ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau Youval Steinitz a proposé une idée originale pour contrecarrer la provocation du Hamas et dissuader les foules candidates à cette marche de tous les risques: que Tsahal organise un gigantesque parachutage de nourriture et de médicaments au centre de la bande de Gaza, afin de faire diversion. Selon le ministre, Israël en retirerait un triple avantage: briser cette marche, déduire le coût de ces denrées de l’argent versé à l’Autorité Palestinienne et montrer à la population de Gaza qui se préoccupe en réalité de son sort.

Du côté du Hamas, les “préparatifs” vont bon train pour que réussisse cette gigantesque provocation et qu’il y ait de quoi fournir des informations juteuses de rouge dans les journaux télévisés à travers la planète. Tsahal se prépare aux scénarios les plus extrêmes, notamment des tentatives massives de forcer la frontière avec Israël. Plusieurs bataillons stationnés dans l’intérieur du pays seront maintenus en état d’alerte durant la fête de Pessah’ au cas où il faudrait acheminer des renforts aux unités déjà déployées le long de la frontière ou même en cas de débordements en Judée-Samarie. De même, de nombreux tireurs d’élite ont été mobilisés. Les ordres sont clairs et les habitants de Gaza ont été avertis: quiconque tentera de traverser la frontière sera abattu.

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90