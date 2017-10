Gaza: attaque de Tsahal contre un tunnel souterrain (mise à jour)

19h20: le raid de Tsahal aurait fait au moins six cinq tués parmi des terroristes du Jihad Islamique qui se trouvaient dans ou autour du tunnel, dont deux hauts gradés de niveau de « commandant de bataillon », Arafat Marshad et son adjoint Hassan Abou Hasnin.

Le porte-parole de Tsahal, Ronen Manlis a dénoncé une « violation de la souveraineté israélienne », mais il a surtout révélé que la découverte de ce tunnel avait été possible grâce à de nouvelles technologies ultra-perfectionnées mises au point à la suite de l’Opération Tsouk Eitan.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a souligné que cette découverte indique que « la bande de Gaza reste un royaume de terrorisme malgré la ‘réconciliation’ entre le Fatah et le Hamas ».

Le Jihad Islamique a quant à lui dénoncé ce raid et menacé: « Ce bombardement israélien fait partie de l’escalade dangereuse et programmée, destinée à modifier la situation et porter atteinte au processus de réconciliation entre les factions. Nous allons étudier comment réagir car cette attaque marque la fin du cessez-le-feu avec Israël ». Le Hamas a émis la même accusation envers Israël mais ce qui est encore plus grave et symptomatique c’est que le Fatah, « partenaire de la paix », a également condamné ce raid, accusant Israël de « vouloir maintenir les Palestiniens divisés ».

13h56: Des médias arabes palestiniens font état de plusieurs fortes explosions entendues au centre de la bande de Gaza, près de la frontière avec Israël. Des appareils israéliens auraient visé un tunnel souterrain empli d’armement et d’explosifs. Au moins cinq missiles auraient été tirés pour détruire ce tunnel. Sans donner de détails, le porte-parole de Tsahal a précisé qu’il ne s’agissait pas d’explosions d’engins piégés mais « d’explosions sous contrôle » de la part de Tsahal. Le souterrain en question était déjà arrivé du côté israélien, depuis Khan Yunes.

Par ailleurs, l’ONU a révélé lundi matin avoir découvert il y a deux semaines un tunnel terroriste souterrain qui passait sous une école gérée par l’UNRWA. Ainsi, dans une future confrontation avec le Hamas, la destruction de ce tunnel aurait probabablement abouti à l’effondrement d’une école avec toutes les conséquences en utilisation des images par la propagande du Hamas. Dany Danon, l’ambassadeur d’Israël à l’ONU a appelé l’ONU à agir rapidement et fermement afin que les infrastructures de l’ONU ne soient pas utilisées par les terroristes. Voeu pieu.

Photo porte-parole Tsahal