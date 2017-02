Gaza : le Hamas nomme un nouveau chef local particulièrement extrémiste  

D’après Al Jazeera, au cours d’élections secrètes au sein du Hamas, Yehia Sanwar aurait été nommé à la tête de l’organisation terroriste à Gaza à la place d’Ismail Haniyeh qui devrait assumer les fonctions de chef du bureau ‘politique’ du Hamas. Sanwar, l’un des instigateurs de l’enlèvement de Nah’shon Waxman hy’d, a été libéré de prison dans le cadre de la transaction Shalit.

Tsahal le considère comme particulièrement extrémiste et dangereux. Quant aux dirigeants du Hamas, ils craindraient également son élection qui risquerait, selon eux, d’augmenter son pouvoir. Anwar, né en 1962, est l’un des fondateurs de la branche armée du Hamas, les Brigades Izzedin al-Qassam.

Sanwar a été incarcéré pendant près d’une vingtaine d’années dans une prison israélienne après avoir été condamné à cinq peines de réclusion à vie pour le meurtre de Palestiniens ‘soupçonnés d’avoir coopéré avec les autorités israéliennes’. Lorsqu’il était en prison, il était un meneur parmi les détenus du Hamas et s’opposait à tout assouplissement, qu’on sait très relatif, face à Israël.

Pour Israël, sa nomination est une très mauvaise nouvelle étant donné qu’elle risque d’entrainer des changements néfastes dans la région.

Le fait qu’il ait été nommé juste après l’annonce dans les médias d’un arrangement possible entre Israël et le Hamas sur un ‘échange de prisonniers’ et la libération des corps de soldats israéliens, pourrait annoncer une direction différente de l’organisation terroriste.