Gaza: découverte d’un tunnel sous des écoles de l’Unrwa!

La collusion entre le Hamas et l’Unrwa, institution « humanitaire » de l’ONU pour les « réfugiés » arabes palestiniens s’est une nouvelle fois démontrée. L’organisation terroriste n’utilise pas seulement sa population civile comme bouclier humain de manière cynique, mais elle utilise des lieux symboliques (hôpitaux, mosquées…) ou des bâtiments des institutions internationales pour tenter de créer des images spectaculaires en cas de bombardements israéliens contre des objectifs terroristes.

Tsahal a ainsi révélé qu’un tunnel terroriste a été découvert il y a une semaine et demi par des fonctionnaires de l’ONU sous deux écoles appartenant à l’Unrwa. Ces tunnels ont été découverts alors que les élèves sont en vacances. De manière particulièrement hypocrite, l’Unrwa a dénoncé ces tunnels, indiquant « qu’il est inadmissible que les enseignants et les élèves soient ainsi mis en danger » et a exigé du Hamas « qu’il respecte la ‘neutralité’ des institutions de l’ONU dans la bande de Gaza!!!

Après cette découverte, le général Yoav (Poly) Mordekhaï, coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a publié un post sur sa page Facebook à destination des pays arabes: « Avec cette découverte, le monde arabe doit se rendre définitivement compte que c’est le Hamas qui détruit la bande de Gaza et qui détruit toute chance d’avenir meilleur pour sa propre population ».

L’ambassadeur d’Israël à l’ONU, Dany Danon, a déclaré: « La vérité à une nouvelle fois éclaté. Le Hamas utilise les enfants de Gaza comme boucliers humains. Il n’y a décidemment aucune limite au cynisme et à la cruauté de cette organisation terroriste qui utilise même les écoles de l’ONU pour ses activités terroristes. Au lieu d’éduquer comme il le faut ses enfants, les écoles de l’Unrwa deviennent des bases de lancement du terrorisme contre Israël ».

Il a demandé au secrétaire général de l’ONU et au Conseil de sécurité de réagir sans délai et de renforcer le contrôle des activités de l’Unrwa dans la bande de Gaza et ses liens avec le Hamas.

Rappelons que les enseignants employés dans les écoles placées sous la responsabilité de l’Unrwa prodiguent un enseignement virulemment anti-israélien, antisémite et négationniste.

