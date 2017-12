Gaza: déclaration dramatique de Ya’hia Sinwar

Le chef du Hamas dans la bande de Gaza Ya’hia Sinwar a fait mercredi une annonce dramatique. Lors d’une réunion avec les « institutions civiles » du territoire, il a évoqué l’avenir de son organisation et déclaré que « le Hamas ne dirigera plus désormais la bande de Gaza et ne sera plus responsable de la gestion de ce territoire ». Il a souligné qu’il s’agit d’une décision stratégique donc qui ne devrait pas être remise en cause dans un proche avenir.

Ya’hia Sinwar a expliqué que la division entre les organisations ‘palestiniennes’ avait causé du tort au Hamas en tant que mouvement de « résistance » et avoué que la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem avait joué un rôle dans sa décision car elle avait rendu l’union entre les organisations ‘palestiniennes’ plus importante et urgente que jamais.

Il a qualifié sa décision de « point de non retour » et assuré qu’il tient à aller jusqu’au bout du processus de réconciliation avec le Fatah de Mahmoud Abbas. Mais le chef terroriste a également indiqué que le Hamas avait déjà fait « toutes les concessions exigées pour poursuivre le processus de réconciliation », sous-entendu, que la balle était maintenant dans le camp de Mahmoud Abbas.

Ainsi, le Hamas remet définitivement les clés à Mahmoud Abbas pour tout ce qui relève de la gestion civile et administrative quotidienne de la bande de Gaza. Pour ce qui est du désarmement du Hamas, c’est une autre histoire…

Décision rusée de Ya’hia Sinwar qui permettra d’attribuer entièrement sur le chef de l’Autorité Palestinienne la responsabilité d’un échec du processus de « réconciliation ».

Photo Illustration