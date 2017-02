Gaza: début de passation de pouvoirs à la tête du Hamas

Le processus de passation de pouvoirs entre Ismaïl Hanyeh et Yahia Sinwar a commencé à Gaza Les deux « hommes » se sont rencontrés lundi afin de régler les détails de cette passation de pouvoirs et la manière dont se déroulera la « remise des clés de la maison » au nouveau chef du Hamas à Gaza. Sans sourciller, les deux terroristes ont exprimé leur « fierté de la démocratie qui règne au sein du Hamas »!

D’ici un mois, le chef du Hamas Khaled Meshaal quittera sa présidence et c’est Ismaïl Hanyeh qui est le favori pour lui succéder dans cette autre élection.

Photo Mostafa Ashqar / Flash 90