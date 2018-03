Gaza: le chef de cabinet de l’Autorité Palestinienne visé par un attentat

Le chef du cabinet de l’Autorité Palestinienne Rami Hamdallah ainsi que le commandant des renseignements de l’AP Madjd Fredj ont échappé de justesse à un attentat qui les visait alors qu’ils se rendaient en visite à Gaza, notamment…pour tenter de surmonter l’impasse dans les pourparlers en vue d’une “réconciliation”!

Au moment où leur cortège entrait à Beit Hanoun, une très forte explosion s’est produite sur le passage des véhicules. Aucun des deux hommes n’a été touché mais au moins sept agents de sécurité et gardes du corps ont été blessés. Rami Hamdallah et Madjd Fredj ont été rapidement évacués des lieux. L’Autorité Palestinienne a immédiatement accusé le Hamas d’être responsable de cette tentative d’élimination, et “exige des réponses à propos de ce qui s’est passé”.

On est donc loin de cette fameuse “réconciliation” entre les deux frères ennemis du terrorisme que sont le Fatah et le Hamas. Le chef de cabinet de l’AP a cependant déclaré qu’il retournera à Gaza et que l’attentat ne fait que renforcer sa détermination à poursuivre ses efforts pour arriver à un accord de réconciliation!

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90