Gaza: affrontements inter-palestiniens

Le Fatah célèbre dimanche ses 53 ans d’existence, soit trois ans avant la Guerre des Six Jours. A cet effet, de nombreux militants du Fatah, minoritaires dans la bande de Gaza, se sont réunis sur l’une des places principales de Gaza. Mais peu après la formation du rassemblement, des bruits de coups de feu se sont fait entendre suivis par des sirènes d’ambulances et des mouvements de foule. Les affrontements, qui se poursuivent, opposent des partisans de Mahmoud Abbas à ceux de Muhamad Dahlan, « bête noire » et adversaire politique du chef de l’Autorité Palestinienne.

Photo Michal Fattal / Flash 90