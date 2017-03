Le gaz israélien commence à arriver en Jordanie

Le magazine économique The Marker a révélé que du gaz naturel israélien en provenance du gisement ‘Tamar’ a commencé à arriver en Jordanie au mois de janvier. Le contrat sur l’approvisionnement en gaz à la Jordanie avait été signé en 2014 par l’entremise du Département d’Etat US mais il fallait que les choses s’organisent sur le plan technique et dans une certaine discrétion. Ce sont deux compagnies jordaniennes, Arab Potash et Jordan Bormine qui ont acquis ce gaz.

The Marker rapporte également qu’un autre contrat a été signé entre les deux pays il y a cinq mois, portant sur l’approvisionnement de gaz à la compagnie jordanienne d’électricité en provenance du gisement ‘Leviathan’ dès le début de l’année 2019. La Jordanie est intéressée au gaz israélien car il est assez bon marché et elle est assurée d’un approvisionnement stable.

Israël qui fournit des matières premières énergétiques à un pays arabe…qui l’aurait cru?

