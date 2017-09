Gavri Banaï: « Il faut tout donner aux Palestiniens »

Gavri Banaï, l’un des trois membres du mythique groupe comique « Ha-gashash Ha-‘hiver » ne fait plus rire du tout. Après avoir annoncé qu’il ne se rendrait pas en Judée-Samarie pour y jouer, il a exposé sa « pensée » politique lors d’une interview à Maariv, en tenant des propos typiques de cette élite de gauche fatiguée ayant perdu ses repères.

En 2014, il avait également soutenu les propos de sa soeur Orna Banaï qui avait exprimé sa « honte d’être israélienne » lors de l’Opération Tsouk Eitan.

Les arguments avancés par cet acteur sont pour le moins désarmants et lamentables: « Je ne vais pas me représenter en Judée-Samarie, peu importe la distance, je n’y mets pas les pieds. Même pas en Vieille ville de Jérusalem. Pourquoi? Je ne me rends pas dans les endroits où l’on ne m’aime pas. Et les Arabes ne nous aiment pas. Avec raison. Car nous sommes des occupants. Personne dans le monde n’aime les occupants. Alors je n’y vais pas! »

Pour ce qui est de la solution du conflit, Gavri Banaï a une petite idée qui confirme que le monde intellectuel de gauche et la clairvoyance font souvent chambre à part: « Pour avoir la paix, il faut tout leur rendre, même Jérusalem-Est. Les Arabes aujourd’hui se contentent des lignes d’avant le 4 juin 1967. Ils ne demandent pas Jaffa et d’autres villes. Alors il faut l’accepter sinon il n’y aura jamais la paix. Il faut trancher sinon cela n’aura jamais de fin. A ceux qui disent ‘trois minutes de Kfar Saba’ je réponds ‘trois minutes de Kalkilya’. Il faut aussi penser à ceux qui sont en face. Il y en a assez de nous faire peur. Nous vivons dans un Etat où on nous fait peur. Bibi n’arrête pas de faire peur. Aujourd’hui c’est avec l’Iran, demain ce sera avec autre chose ».

Lire ce genre de propos aujourd’hui dans la bouche d’Israéliens, voilà ce qui fait peur…

