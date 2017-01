Les gardes-frontières ont évité un nouvel attentat

Des gardes-frontières ont arrêté et fouillé lundi un véhicule qui leur paraissait suspect dans la région de Hevron. Ils y ont trouvé des pièces détachées d’un fusil, des munitions et un poignard. Le conducteur a immédiatement été arrêté, et lors de sa fouille, les gardes-frontières ont trouvé un couteau de commando. Les plaques du véhicule étaient fausses ayant probablement appartenu à un véhicule volé.

Les artificiers ont été appelés pour vérifier si le véhicule n’était pas piégé et lors de leur contrôle ils ont encore trouvé une hache dissmulée dans l’intérieur de la portière. Le conducteur a refusé de collaborer et de répondre aux questions des policiers, il ensuite et remis au Shin Bet pour interrogatoire.

La vigilance de ces gardes-frontières à très probablement évité un attentat meurtrier.

Photo Porte-parole de la police