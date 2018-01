GALETTE FRANGIPANE par KARINE LELLOUCHE

Pour 2 galettes de 5 personnes ou 1 de 10

Ingrédients crème frangipane:

– 45 g de beurre tempéré (mou) ou margarine

– 50 g de sucre

– 1 petit œuf (40 g)

– 60 g de poudre d’amande

– 140 g de crème pâtissière

Ingrédients crème pâtissière:

– 140 ml de lait ou lait de soja

– 2 jaunes d’œuf

– 35 g de sucre

– 14 g de maïzena

– 1/4 de gousse de vanille (les grains) ou extrait de vanille

Ingrédients dorure:

– 1 jaune d’œuf

– le poids du jaune en lait (environ 15-20 ml)

Ingrédients sirop:

– 35 g de sucre

– 30 ml d’eau

PRÉPARATION :

Crème pâtissière:

Mélangez les jaunes, le sucre et la maïzena. Ajoutez le lait vanillé (infusion d’une gousse de vanille dans le lait ou mélange de lait et de vanille liquide), chauffez la préparation et comptez encore 1 minute de cuisson après épaississement de la crème (mélangez bien tout au long de cette étape). Retirez du feu, déversez dans un récipient, filmez au contact (afin d’éviter qu’une croute se forme à la surface de la crème) et réservez au frigo jusqu’à refroidissement total (= température du frigo). Détendez cette crème avec un fouet, pour la rendre bien lisse et ajoutez à la crème d’amande (frangipane = crème d’amande + crème pâtissière).

Crème frangipane:

Dans un bol, mélangez le beurre et le sucre avec une maryse, ajoutez-y l’œuf, ensuite la poudre d’amande et une fois le mélange bien homogène, incorporez-y la crème pâtissière. Réservez la frangipane au frigo 30 minutes pour la raffermir.

Montage:

Récupérez 2 disques de pâte feuilletée (4X18 ou 2X26), dorez l’extérieur d’un disque très (si vous mettez trop de dorure, la pâte ne va pas coller mais glisser à la cuisson) légèrement et garnissez de crème frangipane jusqu’à 2 cm du bord. Déposez le 2e disque par-dessus la crème frangipane et collez les 2 pâtes en appuyant légèrement. Réalisez des stries sur le bord de la galette avec la pointe du couteau.

Réservez au congélateur 10 minutes pour que la pâte soit plus facile à manipuler, retournez-la et badigeonnez de dorure. Décorez la galette comme il vous semble bon, personnellement j’ai opté pour décoration pithiviers en m’aidant d’un objet rond pour être plus régulier. Faites quelques trous dans la pâte pour que l’air puisse s’échapper au cours de la cuisson!

Enfournez dans un four préchauffé à 180°C pour environ 45 minutes. Nappez de sirop dès la sortie du four, laissez tiédir.

Bonne dégustation !!!