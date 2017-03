Galei Tsahal: recrutement de journalistes religieux

Yaron Dekel, « commandant » et directeur de la station de radio Galei Tsahal poursuit lentement son objectif de rééquilibrer la composition des équipes de journalistes afin d’être plus représentatifs de l’éventail des opinions. L’arrivée il y a quelques mois d’Arele Segal a été l’un de points forts de cette politique mais cette fois-ci il s’agit d’un nouvel arrivage de cinq nouvelles têtes issues de monde sioniste-religieux qui viennent d’achever leur formation de journalisme au sein de la station de radio de l-armée.

Ofra Erlich, d’Ofra sera réalisatrice dans le domaine des actualités, Noam Goldberg de Beit Shemesh sera présentatrice et Moriah Assaraf de Tel-Monsd sera correspondante en actualités. Ces trois jeunes femmes ont toutes effectué un service militaire après avoir étudié dans l’Institut toranique Lindenbaum placé sous l’autorité du rav Shlomo Riskin d’Efrat.

Par ailleurs, Hadar Wald, issu du Lycée Hartman de Jérusalem sera réalisateur de programmes et Yoav Unger, issu de la yeshiva du kibboutz religieux sera chroniqueur dans le département culture de la station.

La dernière promotion du cours de journalisme dispensé par Galei Tsahal était composée de 25% de religieux.

Lors de son intervention de fin de cours devant les soldats-étudiants Yaron Dekel a dit: « Je suis ému face à cette nouvelle promotion de soldats compétents qui vont rejoindre Galei Tsahal. Nous sommes surtout fiers de voir la variété parmi les nouveaux arrivants, avec des jeunes journalistes venus des zones périphériques, de différents milieux et avec une belle proportion de religieux. Je souhaite pleine réussite à toutes et à tous et je suis sûr que d’ici quelques années, la plupart d’entre vous occupera des postes influents dans les médias israéliens ».

